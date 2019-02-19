Ложная тревога: в Сумах "заминировали" троллейбусное депо (видео) Сегодня, 28 мая, в 7:55, на линию «102» полиция получила анонимный звонок с сообщением о заминировании депо.

Все работники, находившиеся на территории, эвакуированы. Сейчас правоохранители выясняют – это чья-то неудачная шутка или попытка сорвать работу КП СГС "Электроавтотранс", сообщает пресс-служба предприятия. К счастью, взрывчатки не нашли. В 9:20 работники КП «Электроавтотранс» имели возможность вернуться на свои рабочие места.