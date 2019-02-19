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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:21417

Ложная тревога: в Сумах "заминировали" троллейбусное депо (видео)

Сегодня, 28 мая, в 7:55, на линию «102» полиция получила анонимный звонок с сообщением о заминировании депо.

Все работники, находившиеся на территории, эвакуированы. Сейчас правоохранители выясняют – это чья-то неудачная шутка или попытка сорвать работу КП СГС "Электроавтотранс", сообщает пресс-служба предприятия.

К счастью, взрывчатки не нашли. В 9:20 работники КП «Электроавтотранс» имели возможность вернуться на свои рабочие места.

Право Депо КП «Электроавтотранс» Минирование
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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