В Ромнах горел подвал многоквартирного дома (+видео)

27 мая в 10:07 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в одноэтажном трехквартирном доме на ул. Руденко в г. Ромны. Звонил хозяин одной из квартир, который увидел дым, который шел из соседского подвала. На тушение направили дежурный караул 14-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытии на место вызова было установлено, что задымление распространилось на квартиры и пристроенный к дому торговый ларек. Также данное здание располагалась вплотную к другим домам.
Работать пожарным пришлось в аппаратах для защиты органов дыхания. В 10:17 удалось остановить дальнейшее распространение огня и локализовать возгорание. А в 10:40 пожар уже полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Из людей никто не пострадал. Огонь лишь повредил стены подвального помещении на площади в 1 кв. м. и вещи домашнего обихода. По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - короткое замыкание электросети, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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