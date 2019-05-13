Сумской пограничник стал чемпионом Украины

Воспитанник сумского школы вольной борьбе, мастер спорта Украины по сумо, Илья Кобченко завоевал звание чемпиона в весовой категории до 62 кг.
Тренеры нашего борца-пограничника Александр и Сергей Скварчи.
В минувшие выходные пограничники Сумского отряда задержали двух нарушителей государственной границы Украины....
Пограничники Сумского отряда обнаружили гражданина Украины, который на контроль предоставил поддельный чужой документ....
Сегодня утром в пункте пропуска «Бачевск» во время проведения погранично-таможенного контроля автомобиля марки «Volkswagen Touareg» российской регистрации, на котором оставлял...
Сегодня утром в железнодорожном пункте контроля «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили лекарственные препараты для ухода...
12 мая в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда зафиксировали очередную попытку втягивания пограничников в противоправную деятельность....