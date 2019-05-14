Сумской борец сделал «золотой дубль» в Эстонии

В соревнованиях принял участие воспитанник сумских тренеров Александра и Сергея Скварчей Влад Хорольский (сейчас представляет таллиннский спортивный клуб «Контакт»), который завоевал две золотых медали.
Прозанимавшись около 10 лет в Сумах, Влад и дальше продолжает заниматься любимым делом в Таллинне в качестве спортсмена и уже тренера.
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