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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумской борец сделал «золотой дубль» в Эстонии

В эстонском городе Пайд состоялся турнир по двум стилям борьбы: вольной и греко-римской.

В соревнованиях принял участие воспитанник сумских тренеров Александра и Сергея Скварчей Влад Хорольский (сейчас представляет таллиннский спортивный клуб «Контакт»), который завоевал две золотых медали.

Прозанимавшись около 10 лет в Сумах, Влад и дальше продолжает заниматься любимым делом в Таллинне в качестве спортсмена и уже тренера.

Спорт Вольная борьба Греко-римская борьба
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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