Сумской борец сделал «золотой дубль» в Эстонии В эстонском городе Пайд состоялся турнир по двум стилям борьбы: вольной и греко-римской.

В соревнованиях принял участие воспитанник сумских тренеров Александра и Сергея Скварчей Влад Хорольский (сейчас представляет таллиннский спортивный клуб «Контакт»), который завоевал две золотых медали.

Прозанимавшись около 10 лет в Сумах, Влад и дальше продолжает заниматься любимым делом в Таллинне в качестве спортсмена и уже тренера.