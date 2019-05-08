Сумчанка пыталась сдать в ломбард украденный телефон

Заявитель пояснил, что к ним обратилась женщина, которая хотела «заложить» мобильный телефон. Однако, когда работник ломбарда спросил у нее, не значится ли средство связи в розыске, женщина резко засуетилась и как можно скорее ушла.
Получив ее приметы, стражи порядка быстро разыскали гражданку неподалеку. Ею оказалась 33-летняя местная жительница. Телефон, который она пыталась сдать, оказался в розыске Луцким отделом полиции, как похищенный еще в 2017 году.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
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