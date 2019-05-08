Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:57300

Сумчанка пыталась сдать в ломбард украденный телефон

Сообщение о, вероятно, похищенном телефоне патрульные получили от работников ломбарда.

Заявитель пояснил, что к ним обратилась женщина, которая хотела «заложить» мобильный телефон. Однако, когда работник ломбарда спросил у нее, не значится ли средство связи в розыске, женщина резко засуетилась и как можно скорее ушла.

Получив ее приметы, стражи порядка быстро разыскали гражданку неподалеку. Ею оказалась 33-летняя местная жительница. Телефон, который она пыталась сдать, оказался в розыске Луцким отделом полиции, как похищенный еще в 2017 году.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

Право Кража
view counter

По тематике

23.05.2019 16:25

На Сумщине серийному вору дали 4,5 года

Ахтырской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 52-летнего ахтырчанина, который совершил ряд краж, сообщает пресс-служба прокуратуры области....

17.05.2019 18:19

Тростянчанин надругался над могилой

В Тростянецком районе работники полиции разоблачили мужчину в совершении кражи металлической вазы с захоронения....

16.05.2019 15:00

В Шостке разоблачить вора помогли камеры видеонаблюдения

Шесть рулонов обоев похитил из строительного магазина неоднократно судимый 41-летний житель Шостки....

13.05.2019 16:18

В Ахтырке серийному домушнику дали 5 лет

К 5 годам лишения свободы приговорен серийный вор из г. Ахтырка, сообщает пресс-служба прокуратуры области....

В Сумах поймали воровку тротуарной плитки
08.05.2019 14:33

В Сумах поймали воровку тротуарной плитки

В Сумах, курсируя по маршруту по улице Прокофьева, группа реагирования полиции охраны обратила внимание на женщину возле одного из торговых...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Ричард прощается» Уэйн Робертс (США, 2019)
«Ричард прощается» Уэйн Робертс (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:4518:0022:30
«Ядовитая роза» Франческо Синкуемани (США, Италия, 2019)
«Ядовитая роза» Франческо Синкуемани (США, Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:0020:45
«Сделано в Италии» Лучано Лигабуэ (Италия, 2019)
«Сделано в Италии» Лучано Лигабуэ (Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:00
«Гори, гори ясно» Дэвид Яровески (США, 2019)
«Гори, гори ясно» Дэвид Яровески (США, 2019)
Кино Дружба
19-35 - 70 грн.
«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
Кино Космос
12:00—50 грн. 16:00—50 грн. 18:20—55 грн.
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
Кино Космос
20:40—55 грн.
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
Кино Космос
10:20—45 грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.