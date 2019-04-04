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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:11406

С опасными отходами в Верхней Сыроватке придется разбираться Сумской РГА

Госэкоинспекцией в Сумской области осуществлен оперативный выезд на место после получения из соцсети Facebook информации для выявления опасных отходов.

27 мая в Государственную экологическую инспекцию в Сумской области поступило сообщение о размещении на территории Верхнесыроватского сельского совета Сумского района отработанных люминесцентных ламп и других опасных отходов. Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Сумской области было совершено оперативный выезд указанное в сообщении место и проведено обследование территории, во время которого установлено, что на территории бывшего полигона завода резинотехнических изделий, между селами Стенки и Великий Бобрик в административных границах Верхнесыроватского сельского совета, неизвестными лицами размещено отработанные люминесцентные лампы, полимерные отходы, тару из-под химических средств защиты растений и медицинские отходы. Размеры земельных участков, на которых размещаются указанные отходы составляют 10х7 м и 18х15 м. Государственными инспекторами были отобраны пробы почвы.

На момент обследования наблюдалось незначительное тление отходов и чувствовался специфический химический запах. Земельные участки, на которых размещены указанные отходы, примыкающих к земельному участку лесного фонда с кадастровым № 5924782900:08:006:0038.

Лица, причастные к выявленного нарушения требований природоохранного законодательства, не установлены, а потому, согласно ст.12 Закона Украины «Об отходах», отходы, не имеющие собственника или собственник которых неизвестен, считаются бесхозными.

Поэтому, с целью предотвращения возможного негативного влияния на окружающую среду и здоровье населения, согласно ст. 20-2 Закона Украины «Об охране окружающей природной среды», ст.12 Закона Украины «Об отходах», Постановления Кабинета Министров Украины от 03.08.1998 №1217, информацию о факте обнаружения бесхозных отходов инспекцией направлено в Сумскую райгосадминистрацию для рассмотрения на внеочередном заседании постоянно действующей комиссии по вопросам обращения с бесхозными отходами на территории Сумского района для решения вопроса дальнейшего обращения с ними.

Для установления виновных лиц и принятия данного сообщения в Единый реестр досудебных расследований, Инспекцией направлено письмо в Сумской районного отдела полиции.

Вопрос остается на контроле Инспекции, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Верхняя Сыроватка Опасные отходы Сумской район
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