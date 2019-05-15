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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Глухове сражались каратисты

25 мая в спортивном зале Агротехнического института г. Глухов прошёл традиционный 6-й Открытый турнир К-1 по каратэ.

В турнире приняли участия команды из Сум, Глухова, Шостки, Конотопа, Середина-Буды, Батурина и Ямпольского района. Организаторами соревнований выступили ГО СК «Самурай» и Центр «Додзё». Всего боролись за медали 157 спортсменов.

По итогам соревнований первое место заняла команда «Самурай» (спортсмены из Глухова, Ямполя, Шостки и С-Буды) с результатом 13 золотых, 11 серебряных и 13 бронзовых наград. Второе место заняла команда «Легион» (Ямпольский р-н) с результатом 7 золотых, 3 серебряных и 15 бронзовых наград. Тройку призеров замкнула команда «Авангард» (Сумы) с результатом 4 золотых, 7 серебряных и 13 бронзовых наград.

Также на этом турнире вручался Кубок Лиги каратэ Сиверщины. Турнир К-1 2019 является финальным этапом турниров Лиги Сиверщины. Всего в году проходило три этапа соревнований в городах Шостка и Глухов. По итогам трёх этапов Кубка Сиверщины кубок Лиги выиграла команда «Самурай» с результатом 29 золотых медалей, выиграв в финале у команды «Воин», у которой 18 золотых медалей.

Спорт Глухов Каратэ
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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