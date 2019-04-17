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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчанин отличился на чемпионате Украины по паратхэквондо

25-26 мая в Виннице проходил чемпионат Украины по паратхэквондо.

Воспитанник сумского ЦВСМ СК «Звёзды Олимпа» Андрей Чирва завоевал «бронзу». Подготовил спортсмена тренер Александр Хоменко.

Спорт Инваспорт Тхэквондо
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Сумские тхэквондисты отличились в столице
Вчера 11:15

Сумские тхэквондисты отличились в столице

24-25 мая в Киеве прошёл открытый Всеукраинский турнир по тхэквондо ВТ «Desantnik cup»....

Сумчане выиграли кубок Андалузии
21.05.2019 11:41

Сумчане выиграли кубок Андалузии

С 17 мая по 20 мая в Севильи (Испания) проходил V Международный турнир «Кубок Андалузии» по футзалу среди спортсменов с...

В Сумах на Чешке будут соревноваться инвалиды и не только
15.05.2019 09:58

В Сумах на Чешке будут соревноваться инвалиды и не только

26 мая на озере Чеха состоится легкоатлетический пробег «Круг Чеха. Сумы 2019» с участием детей, взрослых, ветеранов, юношей, юниоров, людей...

В Сумах сражались тхэквондисты
07.05.2019 16:30

В Сумах сражались тхэквондисты

3-4 мая в Сумах прошёл открытый Всеукраинский турнир «Звезды Олимпа» и открытый чемпионат г. Сумы по тхэквондо....

Особенные сумские пловцы отличились на всеукраинской спартакиаде
17.04.2019 09:15

Особенные сумские пловцы отличились на всеукраинской спартакиаде

С 10 по 13 апреля в Каменском (Днепропетровская обл.) прошла XXVI Всеукраинская спартакиада «Поверь в себя» по плаванию среди детей...

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«Ричард прощается» Уэйн Робертс (США, 2019)
«Ричард прощается» Уэйн Робертс (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:4518:0022:30
«Ядовитая роза» Франческо Синкуемани (США, Италия, 2019)
«Ядовитая роза» Франческо Синкуемани (США, Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:0020:45
«Сделано в Италии» Лучано Лигабуэ (Италия, 2019)
«Сделано в Италии» Лучано Лигабуэ (Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:00
«Гори, гори ясно» Дэвид Яровески (США, 2019)
«Гори, гори ясно» Дэвид Яровески (США, 2019)
Кино Дружба
19-35 - 70 грн.
«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
Кино Космос
12:00—50 грн. 16:00—50 грн. 18:20—55 грн.
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
Кино Космос
20:40—55 грн.
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
Кино Космос
10:20—45 грн.
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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