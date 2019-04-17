Сумчанин отличился на чемпионате Украины по паратхэквондо

Воспитанник сумского ЦВСМ СК «Звёзды Олимпа» Андрей Чирва завоевал «бронзу». Подготовил спортсмена тренер Александр Хоменко.
24-25 мая в Киеве прошёл открытый Всеукраинский турнир по тхэквондо ВТ «Desantnik cup»....
С 17 мая по 20 мая в Севильи (Испания) проходил V Международный турнир «Кубок Андалузии» по футзалу среди спортсменов с...
26 мая на озере Чеха состоится легкоатлетический пробег «Круг Чеха. Сумы 2019» с участием детей, взрослых, ветеранов, юношей, юниоров, людей...
3-4 мая в Сумах прошёл открытый Всеукраинский турнир «Звезды Олимпа» и открытый чемпионат г. Сумы по тхэквондо....
С 10 по 13 апреля в Каменском (Днепропетровская обл.) прошла XXVI Всеукраинская спартакиада «Поверь в себя» по плаванию среди детей...