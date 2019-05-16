В Сумах под судом матери убитых девушек требуют вернуть обвиняемого в тюрьму (видео) Сегодня, 28 мая, две сумчанки - матери убитых в 2005 году девушек пришли в Ковпаковский районный суд с требованием вернуть обвиняемого Евгения Тимченко в следственный изолятор.

В 23.59 23 мая из Сумского СИЗО обвиняемого, который был осужден к пожизненному сроку за два убийства, выпустили. После 14 лет заключения Евгений Тимченко вышел на свободу, при том, что еще в 2006 году суды всех инстанций признали его виновным и приговорили к пожизненному заключению. Осужденный обратился в Европейский суд по правам человека, который единогласно постановил, что имело место нарушение статьи 3 Конвенции в связи с жестоким обращением с заявителем со стороны сотрудников милиции, пишет sumy.today.

«Учитывая указанные выше выводы относительно жестокого обращения с заявителем Европейский суд по правам человека считает, что тот факт, что национальные суды в этом деле не изъяли из доказательной базы признательные показания, сделало производства в целом несправедливым». Из-за этого дело Тимченко во второй раз рассмотрел Верховный суд в 2017 году. Он отменил обвинительный приговор и направил дело на новое рассмотрение в Ковпаковский райсуд Сум.

Из колонии теперь уже не осужденного, а обвиняемого Евгения Тимченко перевели в СИЗО, потому что суд в качестве меры пресечения оставил его держать под стражей без альтернативы залога.

В Ковпаковском районном суде Сум судья Игорь Бычков постановил вообще вернуть дело прокурору на дополнительное расследование. Однако апелляция это постановление отменила и направила дело на новое судебное рассмотрение другому составу суда.

Сначала заседание было назначено на вторник, 21 мая, но суд отложил его на 23 мая, потому что судья Ольга Котенко находилась в совещательной комнате по другому делу. Однако оттуда она так и не вышла, так и не рассмотрев ходатайство.

Как сообщила пресс-секретарь Ковпаковского районного суда. Сумы Виктория Сырицына, в совещательной судья Котенко находится еще с конца апреля в составе судейской коллегии вместе с главой суда Олегом Чернобаем и Ириной Фоменко. По словам Виктории Сырицыной, судья Котенко не может выйти из совещательной комнаты и рассмотреть ходатайство о продлении меры пресечения.

Убийства девушек произошли в августе 2005 года. 17-летнюю Анну Чубаренко она зарезал ради золотой цепочки, Татьяну Согину задушил, спрятал в диван, забросал вещами, только через неделю соседи пожаловалась на неприятный запах, и тогда милиция нашла тело, которое уже разложилось.