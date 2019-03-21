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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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У сумских фискалов с самого утра продолжаются обыски

28 мая с самого утра в помещении Сумской ГФС и дома у некоторых сотрудников проходят обыски.

Их проводит Государственное бюро расследований и Управления защиты экономики, пишет СТС.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Генеральная прокуратура, об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко.

Причина обысков - подозрение в содействии конвертации денег сотрудниками ГФС (статья 364 ч.2 УК Украины «Злоупотребление властью или служебным положением»).

Право ГУ ГФС в Сумской области Обыск
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