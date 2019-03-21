У сумских фискалов с самого утра продолжаются обыски

Их проводит Государственное бюро расследований и Управления защиты экономики, пишет СТС.
Процессуальное руководство по делу осуществляет Генеральная прокуратура, об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко.
Причина обысков - подозрение в содействии конвертации денег сотрудниками ГФС (статья 364 ч.2 УК Украины «Злоупотребление властью или служебным положением»).
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