Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:23263

Сумскому зэку дали еще 4 года за то, что ошпарил кипятком тюремщика

К 4 годам лишения свободы приговорен заключенный, который нанес телесные повреждения сотруднику следственного изолятора.

Сумской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 32-летнего заключенного, который пытался ошпарить кипятком сотрудника следственного изолятора.

«Происшествие случилось 8 августа 2018 в государственном учреждении« Сумской следственный изолятор ». Правоохранители зашли в одну из камер для проведения внепланового обыска с целью выявления запрещенных предметов и веществ. В камере остался один из заключенных, который поставил стул в один из углов и сел на него. В это время сотрудник следственного изолятора заметил под стулом в полу тайник. Заключенный отказывался вставать со стула, схватил чайник и угрожал, что если к нему кто-то подойдет, то выльет на них кипяток. А когда один из сотрудников подошел, то выполнил свое обещание. Милиционер успел уклониться, однако получил незначительные ожоги, которые квалифицируются как легкие телесные повреждения. К заключенного применили спецсредства, а в тайнике обнаружили мобильные телефоны », - рассказал прокурор Сумской местной прокуратуры Владимир Передерий.

Как выяснилось, заключенный, который до этого уже был пять раз судим за грабежи и кражи, на этот раз находится в следственном изоляторе, поскольку в отношении него продолжается судебное разбирательство дела по обвинению в разбойном нападении и хранении гранаты. Это именно он 10 октября 2017 в Белопольском районе с обрезом одноствольного охотничьего ружья напал на женщину. Схватил потерпевшую за волосы, облил ее керосином и затащил в дом. Напуганного женщину он привязал к стулу и начал наносить удары кулаками и ногами по спине.

За попытку ошпарить кипятком сотрудника следственного изолятора заключенного приговорен к 4 годам лишения свободы. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. По обвинению его в разбойном нападении продолжается судебное разбирательство. За это преступление ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Право Нанесение телесных повреждений СИЗО Угроза
view counter

По тематике

Сумские тюремщики тренировались стрелять
21.05.2019 10:59

Сумские тюремщики тренировались стрелять

Работники Сумского СИЗО совершенствовали практические навыки по стрельбе....

Сумской приют для собак перенесут на территорию СИЗО и колонии?
16.05.2019 09:51

Сумской приют для собак перенесут на территорию СИЗО и колонии?

Сумской приют для бездомных собак в очередной раз может переехать....

08.05.2019 10:46

На Сумщине зять поднял руку на тещу

Как свидетельствует полицейская статистика, правоохранителям приходится часто вмешиваться в семейные конфликты....

У заключенной Сумского СИЗО родилась дочка
07.05.2019 14:44

У заключенной Сумского СИЗО родилась дочка

6 мая работники государственного учреждения «Сумской следственный изолятор» встретили из роддома заключенную, которая родила девочку....

В Сумской СИЗО пытались передать наркотики в туфлях
03.05.2019 10:38

В Сумской СИЗО пытались передать наркотики в туфлях

В Сумском следственном изоляторе была пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Ричард прощается» Уэйн Робертс (США, 2019)
«Ричард прощается» Уэйн Робертс (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:4518:0022:30
«Ядовитая роза» Франческо Синкуемани (США, Италия, 2019)
«Ядовитая роза» Франческо Синкуемани (США, Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:0020:45
«Сделано в Италии» Лучано Лигабуэ (Италия, 2019)
«Сделано в Италии» Лучано Лигабуэ (Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:00
«Гори, гори ясно» Дэвид Яровески (США, 2019)
«Гори, гори ясно» Дэвид Яровески (США, 2019)
Кино Дружба
19-35 - 70 грн.
«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
Кино Космос
12:00—50 грн. 16:00—50 грн. 18:20—55 грн.
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
Кино Космос
20:40—55 грн.
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
Кино Космос
10:20—45 грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.