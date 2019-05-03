Сумскому зэку дали еще 4 года за то, что ошпарил кипятком тюремщика К 4 годам лишения свободы приговорен заключенный, который нанес телесные повреждения сотруднику следственного изолятора.

Сумской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 32-летнего заключенного, который пытался ошпарить кипятком сотрудника следственного изолятора.

«Происшествие случилось 8 августа 2018 в государственном учреждении« Сумской следственный изолятор ». Правоохранители зашли в одну из камер для проведения внепланового обыска с целью выявления запрещенных предметов и веществ. В камере остался один из заключенных, который поставил стул в один из углов и сел на него. В это время сотрудник следственного изолятора заметил под стулом в полу тайник. Заключенный отказывался вставать со стула, схватил чайник и угрожал, что если к нему кто-то подойдет, то выльет на них кипяток. А когда один из сотрудников подошел, то выполнил свое обещание. Милиционер успел уклониться, однако получил незначительные ожоги, которые квалифицируются как легкие телесные повреждения. К заключенного применили спецсредства, а в тайнике обнаружили мобильные телефоны », - рассказал прокурор Сумской местной прокуратуры Владимир Передерий.

Как выяснилось, заключенный, который до этого уже был пять раз судим за грабежи и кражи, на этот раз находится в следственном изоляторе, поскольку в отношении него продолжается судебное разбирательство дела по обвинению в разбойном нападении и хранении гранаты. Это именно он 10 октября 2017 в Белопольском районе с обрезом одноствольного охотничьего ружья напал на женщину. Схватил потерпевшую за волосы, облил ее керосином и затащил в дом. Напуганного женщину он привязал к стулу и начал наносить удары кулаками и ногами по спине.

За попытку ошпарить кипятком сотрудника следственного изолятора заключенного приговорен к 4 годам лишения свободы. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. По обвинению его в разбойном нападении продолжается судебное разбирательство. За это преступление ему грозит до 12 лет лишения свободы.