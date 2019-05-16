В Сумах произошла тройное ДТП (видео)

Происшествие случилось 27 мая, около 18 часов на перекрестке улиц Белопольское шоссе и Черниговская.
Инспекторы патрульной полиции огородили место ДТП, обеспечили безопасность дорожного движения и установили, что водитель автомобиля KIA отвлекся от управления, после чего выехал на полосу встречного движения, где допустил наезд на автомобиль ВАЗ. По инерции ВАЗ наехал на «Хонду», которая находился позади.
В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, участники происшествия не пострадали.
Стражи порядка оформили материалы ДТП и составили на 45-летнего водителя административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП. Материалы будут переданы в суд.
Авария с участием мотоциклиста произошла 27 мая в Сумах....
Авария с летальным исходом произошла 27 мая на Ахтырщине....
27 мая, около 7:30, сумские патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Курский...
Директор КП «Дорремстрой»Александр Вегера объяснил, почему в Сумах хромает нанесение дорожной разметки....
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Как не погибнуть под колёсами автомобиля?»....