В Сумах произошла тройное ДТП (видео) Сразу три автомобиля стали участниками ДТП в Сумах

Происшествие случилось 27 мая, около 18 часов на перекрестке улиц Белопольское шоссе и Черниговская.

Инспекторы патрульной полиции огородили место ДТП, обеспечили безопасность дорожного движения и установили, что водитель автомобиля KIA отвлекся от управления, после чего выехал на полосу встречного движения, где допустил наезд на автомобиль ВАЗ. По инерции ВАЗ наехал на «Хонду», которая находился позади.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, участники происшествия не пострадали.

Стражи порядка оформили материалы ДТП и составили на 45-летнего водителя административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП. Материалы будут переданы в суд.