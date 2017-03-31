На Сумщине подвели итоги операции «Первоцвет-2019» На Сумщине завершилась ежегодная природоохранная операция «Первоцвет-2019».

Участие в ней приняли работники Государственной экологической инспекции в Сумской области совместно с общественными инспекторами по охране окружающей среды Сумской области и правоохранителями.

В ходе проведения операции «Первоцвет-2019» на территории Сумской области проведены проверки на территории г. Сумы, г. Кролевец, Конотопского, Кролевецкого, Лебединского, Сумского районов, в ходе которых выявлено 23 нарушения (13 в местах сбора, 10 - в местах реализации).

За незаконную продажу и сбор раннецветущих растений, составлено 23 протокола, которые переданы для рассмотрения в судебные органы, рассчитано и предъявлено ущерб на общую сумму 2672 грн.