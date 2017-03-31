На Сумщине подвели итоги операции «Первоцвет-2019»

Участие в ней приняли работники Государственной экологической инспекции в Сумской области совместно с общественными инспекторами по охране окружающей среды Сумской области и правоохранителями.
В ходе проведения операции «Первоцвет-2019» на территории Сумской области проведены проверки на территории г. Сумы, г. Кролевец, Конотопского, Кролевецкого, Лебединского, Сумского районов, в ходе которых выявлено 23 нарушения (13 в местах сбора, 10 - в местах реализации).
За незаконную продажу и сбор раннецветущих растений, составлено 23 протокола, которые переданы для рассмотрения в судебные органы, рассчитано и предъявлено ущерб на общую сумму 2672 грн.
В рамках операции «Первоцвет», которая продолжается на территории Сумской области, государственными инспекторами 2 апреля проведены мероприятия, направленные на борьбу с...
Ежегодно Госэкоинспекция в Сумской области проводит операцию «Первоцвет» с целью защиты раннецветущих растений, а также тех, которые находятся под угрозой...
Госэкоинспекцией в Сумской области выявлено незаконный сбор и торговлю первоцветами....
Сумчанам напоминают об административной ответственности за уничтожение растений, занесенных в Красную книгу Украины....
Работники полиции призывают граждан отказаться от сбора, реализации или приобретения подснежников, пролисков и других лесных первоцветов. И напоминают: на нарушителей...