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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине подвели итоги операции «Первоцвет-2019»

На Сумщине завершилась ежегодная природоохранная операция «Первоцвет-2019».

Участие в ней приняли работники Государственной экологической инспекции в Сумской области совместно с общественными инспекторами по охране окружающей среды Сумской области и правоохранителями.

В ходе проведения операции «Первоцвет-2019» на территории Сумской области проведены проверки на территории г. Сумы, г. Кролевец, Конотопского, Кролевецкого, Лебединского, Сумского районов, в ходе которых выявлено 23 нарушения (13 в местах сбора, 10 - в местах реализации).

За незаконную продажу и сбор раннецветущих растений, составлено 23 протокола, которые переданы для рассмотрения в судебные органы, рассчитано и предъявлено ущерб на общую сумму 2672 грн. 

Право Первоцветы
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