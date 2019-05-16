На Сумщине погиб мотоциклист

50-летний житель Ахтырского района на мотоцикле двигался полевой дороге в направлении соседнего села. Не справившись с управлением, мужчина упал вместе со своим транспортным средством, и в результате получил телесные повреждения, не совместимые с жизнь.
В полиции по факту ДТП открыли уголовное производство по ст. 286 УК Украины, в рамках которого выясняют все причины и обстоятельства этих событий, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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