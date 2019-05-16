В Сумах столкнулись «Ямаха» и «Шевроле»

Около восьми утра на улице Барановской столкнулись легковой автомобиль «Шевроле» и мотоцикл «Ямаха». В результате аварии 50-летний мотоциклист с травмами правой ноги попал в ортопедии одной из городских больниц.
В полиции по факту ДТП открыли уголовное производство по ст. 286 УК Украины, в рамках которого выясняют все причины и обстоятельства этих событий, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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