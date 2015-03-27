Сумчан запрошують на літературний вечір

Агенція промоції «Суми» запрошує 29 травня до приміщення Сумської міської галереї (вул. Соборна, 27) на літературний вечір. Початок о 17:00. Вхід вільний.
В пятницу, 11 ноября, в Сумской городской галерее прошел третий этап литературно-музыкального марафона “Кохання барви золоті”....
В отделе литературы по искусству центральной городской библиотеки им. Т. Г. Шевченко состоялся литературно-художественный вечер по случаю годовщины со дня...
В Сумах 29 июля пройдет первый литературный пикник....
Литературный вечер прошел в Доме-музее А. П. Чехова на Луке....