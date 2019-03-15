На Сумщине прошел чемпионат Украины по мотокроссу

В этом году на чемпионат съехались 160 спортсменов из 13 областей Украины, которые демонстрировали собственные умения на трассе в 20 классах - от детей в возрасте от 5 лет - до ветеранам, которые соревновались в трех возрастных группах.
Места победителей и призеров распределили между собой команды Завода Кобзаренко, Киева и «Молодежь Донбасса». В молодежке 1-ое место заняла команда завода Кобзаренко, 2-е – за киевлянами, 3-е – «Молодежь Донбасса». Среди взрослых – 1-ое место - у киевлян, 2-ое - Завод Кобзаренко, 3-е – «Молодежь Донбасса».
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