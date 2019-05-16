В Сумах пожар во Дворце детей и юношества

Как сообщили в управлении ГСЧС в сумской области, горел мусор в подсобном помещении. Пожарные быстро справились с возгоранием. Никто не пострадал.
Укрощая возгорания в подвале, спасатели предотвратили масштабном пожаре....
26 мая в 16:50 на ул. Харьковской в Сумах произошло возгорание автомобиля «Опель Кадет», принадлежащего 70-летнему жителю Сумского района....
В Сумах пожарные ликвидировали возгорание легкового автомобиля....
21 мая в 10:59 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Адмирала Лозовского...
22 мая в 00:05 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение, что в пгт Хотинь Сумского района горит жилой дом....