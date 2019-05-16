В Сумах пожар во Дворце детей и юношества Сегодня, 28 мая, спасатели тушили пожар во Дворце детей и юношества.

Как сообщили в управлении ГСЧС в сумской области, горел мусор в подсобном помещении. Пожарные быстро справились с возгоранием. Никто не пострадал.