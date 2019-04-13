В Сумах пройдет финал чемпионата области по баскетболу

Соревнования, в которых примут участие команды из Сум, Конотопа, Ахтырки, Ромен, Путивля и Кролевца пройдут в 3-ем корпусе СумГУ (ул. Петропаловская, 57, 2-й этаж).
В среду начало игр в 13.00, в четверг – в 9.00.
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