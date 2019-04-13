В Сумах пройдет финал чемпионата области по баскетболу 29-30 мая в Сумах пройдет финальный этап чемпионата области по баскетболу среди юношей 2005 г.р.

Соревнования, в которых примут участие команды из Сум, Конотопа, Ахтырки, Ромен, Путивля и Кролевца пройдут в 3-ем корпусе СумГУ (ул. Петропаловская, 57, 2-й этаж).

В среду начало игр в 13.00, в четверг – в 9.00.