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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:5796

В Сумах пройдет финал чемпионата области по баскетболу

29-30 мая в Сумах пройдет финальный этап чемпионата области по баскетболу среди юношей 2005 г.р.

Соревнования, в которых примут участие команды из Сум, Конотопа, Ахтырки, Ромен, Путивля и Кролевца пройдут в 3-ем корпусе СумГУ (ул. Петропаловская, 57, 2-й этаж).

В среду начало игр в 13.00, в четверг – в 9.00.

Спорт Баскетбол
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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