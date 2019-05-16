Во Франции погиб дальнобойщик из Ахтырки 27 мая во Франции в ДТП погиб ахтырчанин Николай Бойко, который работал дальнобойщиком.

Об этом сообщает ахтырская газета «Роксолана Макси». Николаю, который работал дальнобойщиком всего 2,5 месяцев, было 33 года.

У кого есть желание помочь родителям, номер карты матери Бойко Татьяны Николаевны: 5168 7573 5127 1715.

Как стало известно, грузовик выехал ему на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение. Николай погиб сразу.

«Ехал, все было нормально, какая-то фура на повороте въехал в него и... оба насмерть. Тот, что в него въехал, заснул», - рассказали родные Николая.