Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду, 29 мая, в Сумах сохранится сухая и теплая погода.

В течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер южный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 °С, днем - 26-28 °С. Из-за жаркой погоды на большей территории Сумской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс).