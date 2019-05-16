Погода в Сумах: прогноз на завтра

В течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер южный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 °С, днем - 26-28 °С.
Из-за жаркой погоды на большей территории Сумской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс).
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Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что днем в...
23-24 мая ночью без существенных осадков, возможен туман, днем кратковременные дожди с грозами....
22 мая на Сумщине ожидается изменение погодных условий....