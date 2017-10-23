Возле фонтана «Садко» высаживают новые цветы

Как рассказал директор коммунального предприятия Владимир Лаврик, специалисты СНАУ, с которыми КП «Зеленстрой» сотрудничает около 2,5 лет, предложили обустроить возле главного фонтана города вместо нескольких клумб в форме кругов одну - в форме волны.
Для ее оформления решили использовать разноцветные петунии и цинерарии. Всего в 4500 штук.
Справиться с оформлением клумбы работники коммунального предприятия рассчитывают до конца дня. Клумба будет радовать цветом до морозов.
Весной на этом месте расцветут разноцветные тюльпаны.
Сам же фонтан несмотря на жару почему-то не работает.
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