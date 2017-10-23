Возле фонтана «Садко» высаживают новые цветы Работники КП «Зеленстрой» сегодня обновляют клумбу у фонтана «Садко» в Сумах.

Как рассказал директор коммунального предприятия Владимир Лаврик, специалисты СНАУ, с которыми КП «Зеленстрой» сотрудничает около 2,5 лет, предложили обустроить возле главного фонтана города вместо нескольких клумб в форме кругов одну - в форме волны.

Для ее оформления решили использовать разноцветные петунии и цинерарии. Всего в 4500 штук.

Справиться с оформлением клумбы работники коммунального предприятия рассчитывают до конца дня. Клумба будет радовать цветом до морозов.

Весной на этом месте расцветут разноцветные тюльпаны.

Сам же фонтан несмотря на жару почему-то не работает.