Завтра сумские депутаты рассмотрят петицию о повышении зарплаты детским тренерам На сессию Сумского горсовета выносится проект решения «О рассмотрении электронной петиции Гуляева Игоря Алексеевича «О повышении зарплаты коллективам городских ДЮСШ».

«На сегодняшний день заработная плата молодого тренера ДЮСШ без категории составляет 3471,00 грн (по закону с доплатой минимальная заработная плата 3723,00 без отчислений).

Фактически молодой тренер за свой заработок не может достойно содержать свою семью.

Обычно, расходы тренера на поездки для участия воспитанников в спортивных соревнованиях также ложатся на доход семьи тренера.

Низкий уровень заработной платы создал условия, когда опытные тренеры спортивных школ пенсионного и предпенсионного возраста не могут подобрать себе на замену молодые кадры.

Остается низкой заработная плата других категорий работников ДЮСШ: фактически заработная плата технического работника (уборщика), бухгалтера, тренера-преподавателя, медицинской сестры, инструкторов-методистов почти не отличаются. Данный вопрос также требует рассмотрения.

Уже скоро может наступить время, когда проводить тренировки среди воспитанников коммунальных ДЮСШ будет некому. Этого допустить нельзя. Развитие детей и молодежи должно быть основным приоритетом для власти.

Учитывая это, просим:

1. Обратить внимание на проблему обновления тренерского потенциала спортивных школ города.

2. Предусмотреть расходы на увеличение заработной платы работника городских ДЮСШ в проекте решения Сумского городского совета «О городском бюджете на 2019 год».

3. На ближайшей сессии городского совета рассмотреть вопрос увеличения финансовой поддержки коллективам ДЮСШ города уже в 2018 году», - пишет автор петиции.

Петиция быстро собрала голоса, но ждет ответа с далекого 1 октября 2018 года. Сроки ответа прошли 7 месяцев назад.

И вот теперь депутатам предлагается две редакции: поддержать и отказать.

За первую выступает отдел молодежи и спорта, за вторую – департамент финансов, в котором теперь один ответ на все просьбы и обращения: денег нет, недобор в бюджет из-за областных властей. В заключении указывается, что на 2019 год должностные оклады тренеров выросли на 9%. В то же время, сумские чиновники – мэр, его замы и руководители структурных подразделений получили в 2018 году зарплату на 20-120% больше, чем в предыдущем.

Кроме того, петиция собрала подписи почти 8 месяцев назад, когда никакого недобора не было.

Напомним: прошлой весной на сессии Сумского горсовета рассматривался проект решения депутата Владимира Чепика о доплате тренерам ДЮСШ, однако городской совет не поддержал его, мотивируя тем, что того же захотят учителя, врачи и другие бюджетники.