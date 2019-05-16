Завтра сумские депутаты рассмотрят петицию о повышении зарплаты детским тренерам

«На сегодняшний день заработная плата молодого тренера ДЮСШ без категории составляет 3471,00 грн (по закону с доплатой минимальная заработная плата 3723,00 без отчислений).
Фактически молодой тренер за свой заработок не может достойно содержать свою семью.
Обычно, расходы тренера на поездки для участия воспитанников в спортивных соревнованиях также ложатся на доход семьи тренера.
Низкий уровень заработной платы создал условия, когда опытные тренеры спортивных школ пенсионного и предпенсионного возраста не могут подобрать себе на замену молодые кадры.
Остается низкой заработная плата других категорий работников ДЮСШ: фактически заработная плата технического работника (уборщика), бухгалтера, тренера-преподавателя, медицинской сестры, инструкторов-методистов почти не отличаются. Данный вопрос также требует рассмотрения.
Уже скоро может наступить время, когда проводить тренировки среди воспитанников коммунальных ДЮСШ будет некому. Этого допустить нельзя. Развитие детей и молодежи должно быть основным приоритетом для власти.
Учитывая это, просим:
1. Обратить внимание на проблему обновления тренерского потенциала спортивных школ города.
2. Предусмотреть расходы на увеличение заработной платы работника городских ДЮСШ в проекте решения Сумского городского совета «О городском бюджете на 2019 год».
3. На ближайшей сессии городского совета рассмотреть вопрос увеличения финансовой поддержки коллективам ДЮСШ города уже в 2018 году», - пишет автор петиции.
Петиция быстро собрала голоса, но ждет ответа с далекого 1 октября 2018 года. Сроки ответа прошли 7 месяцев назад.
И вот теперь депутатам предлагается две редакции: поддержать и отказать.
За первую выступает отдел молодежи и спорта, за вторую – департамент финансов, в котором теперь один ответ на все просьбы и обращения: денег нет, недобор в бюджет из-за областных властей. В заключении указывается, что на 2019 год должностные оклады тренеров выросли на 9%. В то же время, сумские чиновники – мэр, его замы и руководители структурных подразделений получили в 2018 году зарплату на 20-120% больше, чем в предыдущем.
Кроме того, петиция собрала подписи почти 8 месяцев назад, когда никакого недобора не было.
Напомним: прошлой весной на сессии Сумского горсовета рассматривался проект решения депутата Владимира Чепика о доплате тренерам ДЮСШ, однако городской совет не поддержал его, мотивируя тем, что того же захотят учителя, врачи и другие бюджетники.
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