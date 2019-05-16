В Сумах горела пятиэтажка (видео)

27 мая в 12:23 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Гамалия областного центра. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию пожарные установили, что пожар возник в 3-комнатной квартире на 4-м этаже. На кухне горел холодильник и вещи домашнего обихода. Используя выдвижную автолестницу, спасатели попали в квартиру и приступили к тушению. В 13:00 возгорание локализовали, в 13:15 - ликвидировали.
В результате пожара повреждены холодильник, диван, газовый счетчик, вытяжка, газовая плита.
Допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети холодильника, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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