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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:49388

В Сумах горела пятиэтажка (видео)

Спасатели ликвидировали пожар в 5-этажном жилом доме.

27 мая в 12:23 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Гамалия областного центра. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию пожарные установили, что пожар возник в 3-комнатной квартире на 4-м этаже. На кухне горел холодильник и вещи домашнего обихода. Используя выдвижную автолестницу, спасатели попали в квартиру и приступили к тушению. В 13:00 возгорание локализовали, в 13:15 - ликвидировали.

В результате пожара повреждены холодильник, диван, газовый счетчик, вытяжка, газовая плита.

Допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети холодильника, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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