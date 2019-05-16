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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:01209

«Сумы» поборются за первую лигу

В среду, 29 мая, ПФК «Сумы» сыграет первый матч за право остаться в первой лиге.

Сумская команда будет принимать ФК «Черкащина-Академия», который занял второе место в группе «А» второй лиги.

Матч пройдет на стадионе «Юбилейный», начало игры в 13.00. Вход свободный.

Напомним: в весенней части чемпионата в первой лиге «Сумы» набрали всего 1 очко в 10 матчах с разницей мячей 3-49.

Спорт Анонс ПФК «Сумы» Футбол
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