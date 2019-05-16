«Сумы» поборются за первую лигу В среду, 29 мая, ПФК «Сумы» сыграет первый матч за право остаться в первой лиге.

Сумская команда будет принимать ФК «Черкащина-Академия», который занял второе место в группе «А» второй лиги. Матч пройдет на стадионе «Юбилейный», начало игры в 13.00. Вход свободный. Напомним: в весенней части чемпионата в первой лиге «Сумы» набрали всего 1 очко в 10 матчах с разницей мячей 3-49.