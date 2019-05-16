Сумские спасатели показали, как тушили пожар во Дворце детей и юношества (видео) Пожарные ликвидировали возгорание в неэксплуатируемой части здания Дворца детей и юношества в Сумах.

28 мая в 14:01 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемой части здания Дворца детей и юношества. О пожаре сообщил персонал. На место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й, 3-й Государственных пожарно-спасательных частей и автолестница Группы специальной пожарной техники. На момент возникновения пожара в помещении детей не было, а персонал самостоятельно вышел на улицу.

По прибытию проведенной разведкой было установлено, что горение происходит в недостроенном концертном зале, в части здания, которое не эксплуатируется. Из-за горения мусора на площади до 2 кв. м образовалось сильное задымление.

Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений в 14:19 возгорание было локализовано, а в 14:33 полностью ликвидировано первичными средствами пожаротушения, тем самым не допущено дальнейшего распространения огня на остальные постройки.

Всего на тушение было привлечено 4 единицы специальной техники и 19 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.