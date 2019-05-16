Шосткинец за одну ночь обокрал три садовых домика Интересовали злоумышленника изделия из металла, электрическая бытовая техника и садовый инвентарь.

Во время оперативных мероприятий, направленных на раскрытие имущественных преступлений, сотрудники уголовного розыска установили жителя Шостки, от рук которого пострадали владельцы садовых домов вблизи города. Проведя санкционированный обыск по месту жительства подозреваемого, правоохранители обнаружили и изъяли часть похищенных вещей, чем и подтвердили свои подозрения.

«Юноше 20 лет, проблем с законом ранее не имел, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Под действием неопровержимых доказательств он признался, что только за одну ночь обокрал три садовых дома. Часть украденного имущества оставил себе, часть успел сбыть. Поэтому работники полиции выясняют, где находятся эти вещи».

В свое оправдание парень говорит, что на кражи пошел из-за острой проблемы нехватки средств.

В полиции в отношении подозреваемого открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы.