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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:54139

В Шостке сбежал 3-летний мальчик

Оставшись без присмотра взрослых, мальчик пошел гулять по улицам города.

Об исчезновении ребенка в сообщила его 36-летняя мать. По словам женщины, она оставила мальчика на свою подругу, пока ездила на рынок. А когда вернулась, обнаружила его отсутствие.

На поиск пропавшего ребенка были ориентированы все наряды полиции, которые в это время работали в городе. Они объезжали улицы, проверяли детские и спортивные площадки, опрашивали прохожих и подростков, когда получили сообщение от воспитателей детсада - мальчик нашелся. Он пришел сам.

«Это уже второй раз этот малыш покидает самостоятельно дом, - рассказывает Наталья Гайтина, инспектор ювенальной превенции Шосткинского отдела полиции. - В прошлый раз его нашли прохожие в нескольких километрах от дома и вызвали полицию. Тогда нам пришлось искать его родителей, ведь ребенок почти не разговаривал и не мог назвать адрес проживания. Как и на этот раз мать оставила мальчика на своих знакомых, а он убежал».

За ненадлежащее воспитание родительских обязанностей на мать ребенка полицейские составили административный протокол и провели соответствующую профилактическую беседу. Сама же женщина уверяет, что больше не оставит своего сына ни на минуту, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Сбежавший ребенок Шостка
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