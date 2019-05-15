В Сумах полиция пресекла сбыт боеприпасов и наркосырья Более 70 патронов различного калибра и вероятный каннабис пытался сбыть 25-летний молодой человек одному из жителей Сум.

Полицейские в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий «Оружие и взрывчатка» получили информацию о том, что один из жителей Сумщины пытается сбыть несколько десятков вполне боеспособных зарядов. Сообщение немедленно проверили и получили ему подтверждение. Действительно, 25-летний житель Краснополья нашел на свой «товар» покупателя, и привез на условленное место патроны, завернутые в полиэтиленовый пакет. Работники уголовного розыска застали его как раз во время передачи патронов и получения за них денег.

Правоохранители изъяли более 60 патронов калибра 5,45 мм и 9 патронов калибра 7,62 мм, а также оговоренную сумму наличности в размере одной тысячи гривен. К тому же, полицейские нашли и изъяли у мужчины еще и 10 г растительного вещества, похожего на каннабис, которое он тоже предложил покупателю.

«В рамках открытого по признакам ч.1 ст. 263 и ч.2 ст.307 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами.., незаконный сбыт наркотических средств) уголовного производства все патроны и наркосырье направлены на экспертное исследование, - комментирует ситуацию начальник Сумского районного отдела полиции Вадим Теличко. - Следователи выясняют источник происхождения патронов и каннабиса, и каким путем они попали к молодому человеку. Сам он задержан согласно ст.208 УПК Украины, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей».

Досудебное следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.