В Сумах сбили 87-летнего пешехода

Около 14.30 водитель, управляя автомобилем Chevrolet Lacetti, допустил наезд на 87-летнего пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Пострадавший получил телесные повреждения в виде раны затылочной области, сообщает патрульная полиция Сумщины.
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