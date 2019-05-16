Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:12284

В Роменскую колонию передали кофе с наркотиками

В Роменской исправительной колонии (№ 56) пресечена попытка доставки запрещенных предметов.

27 мая при осмотре посылки, поступившей осужденному, в банке с кофе был обнаружен прозрачный полиэтиленовый пакет с веществом зеленого цвета растительного происхождения, похожим на наркотическое.

По факту изъятия были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

Право Наркотики Роменская исправительная колония №56
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«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
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«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
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20:40—55 грн.
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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