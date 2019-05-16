В Роменскую колонию передали кофе с наркотиками

27 мая при осмотре посылки, поступившей осужденному, в банке с кофе был обнаружен прозрачный полиэтиленовый пакет с веществом зеленого цвета растительного происхождения, похожим на наркотическое.
По факту изъятия были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.
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