У госчиновника из Сум обнаружили российский паспорт, который он получил в Крыму после аннексии? Начальник управления Госпродпотребслужбы Сумской области Виталий Моисеенко получил паспорт гражданина Российской Федерации в Крыму уже после его аннексии.

Согласно украинскому законодательству, как лицо с гражданством другого государства он не может занимать должность госслужащего. При этом в областном управлении СБУ не отреагировали на просьбу сообщить, проводилась ли проверка относительно Моисеенко. Об этом говорится в расследовании сумской журналистки Алены Щербаковой совместно с Transparency International (Россия), пишет Радио Свобода.

Как выяснила журналистка, Виталий Моисеенко получил российский паспорт в оккупированном Севастополе 19 июня 2014 года. Дата и место рождения Моисеенко совпадают и в украинском, и в российском документах. Основанием для выдачи паспорта гражданина России стало свидетельство о рождении, которое было получено в апреле 2014 года в городе Богодухов на Харьковщине - именно там родился Виталий Моисеенко.

Также с помощью данных российского паспорта журналисты установили российский индивидуальный налоговый номер Виталия Моисеенко в официальном реестре Федеральной налоговой службы РФ, таким образом верифицировав его.

К тому же журналисты проверили упомянутый паспорт гражданина России в открытом федеральном реестре недействительных документов России. Паспорт на имя Виталия Моисеенко там не значится - а значит, это свидетельствует о том, что он действителен до сих пор, отмечают журналисты.

В паспорте гражданина России Моисеенко адресом регистрации указан город Севастополь, улица Парковая, 6-11. Как выяснили журналисты, это адрес одного из зданий Академии Военно-морских сил Украины имени Нахимова. После оккупации Крыма Россией это учебное заведение включили в структуру Министерства обороны России. А помещение, в котором прописан госслужащий, является казармой военно-морской академии.

Действующее украинское законодательство запрещает лицу с двойным гражданством занимать должность государственного служащего. В соответствии с Законом Украины «О государственной службе» (ст.19, п. 2, ст. 84), если факт гражданства другой страны становится известным, к должностному лицу должны применить дисциплинарное наказание и уволить от работы.

Кроме того, юристы Института регионального развития прессы обратились в Главное управление СБУ в Киеве об открытии производства по статье 111 Уголовного кодекса Украины («государственная измена»).

Впервые информация о двойном гражданстве Виталия Моисеенко была публично озвучена на сессии областного совета в Сумах в марте 2016 года. Журналисты направили запрос в СБУ с просьбой предоставить информацию о результатах проверки озвученных там фактов, но ведомство никаких данных по запросу не предоставило.

Сам Виталий Моисеенко отрицает наличие у него российского гражданства. В то же время он подтверждает, что был прописан по указанному в российском паспорте адресу, когда еще жил в Севастополе как гражданин Украины. Моисеенко оставался работать в Крыму до 2015 года, то есть и после аннексии полуострова. В 2016-м был назначен советником главы Сумской облгосадминистрации.