В Сумах не знают, что делать со змеями Змеи продолжают «атаковать» жилые дома сумчан.

Об этом в редакцию написала сумчанка Тина Балиашвили.

«Сегодня я увидела вашу статью про находку змеи во дворе дома на проспекте Шевченко. Но, как оказалось, она была не одна. Сегодня днём (28 мая – Ред.) жительница дома номер 23 спустилась в подвал и ужаснулась: там была ещё одна, больше, чем первая. Обзвонив и обойдя все возможные инстанции, включая: санстанцию, ЖЭК и горисполком, ответ был один: у нас нет специалистов по отлову змей. После этого позвонили в службу 101, но там посоветовали вызывать полицию. Очень хочется предать это огласке, т.к. не известно, сколько их всего. Возможно, они из детского парка, где гуляют маленькие дети!».

Напомним: с предыдущей змеей, найденной во дворе многоэтажки справились работники ЖЭКа. Кроме того, что в городе нет серпентологов, которые занимаются змеями, в Сумах нет и сыворотки против змеиного яда, при этом городские власти «разводят руками»…