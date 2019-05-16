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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:1091

В Сумах не знают, что делать со змеями

Змеи продолжают «атаковать» жилые дома сумчан.

Об этом в редакцию написала сумчанка Тина Балиашвили.

«Сегодня я увидела вашу статью про находку змеи во дворе дома на проспекте Шевченко. Но, как оказалось, она была не одна. Сегодня днём (28 мая – Ред.) жительница дома номер 23 спустилась в подвал и ужаснулась: там была ещё одна, больше, чем первая. Обзвонив и обойдя все возможные инстанции, включая: санстанцию, ЖЭК и горисполком, ответ был один: у нас нет специалистов по отлову змей. После этого позвонили в службу 101, но там посоветовали вызывать полицию. Очень хочется предать это огласке, т.к. не известно, сколько их всего. Возможно, они из детского парка, где гуляют маленькие дети!».

Напомним: с предыдущей змеей, найденной во дворе многоэтажки справились работники ЖЭКа. Кроме того, что в городе нет серпентологов, которые занимаются змеями, в Сумах нет и сыворотки против змеиного яда, при этом городские власти «разводят руками»…

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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