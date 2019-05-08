На Сумщине на пожаре погибли двое (видео)

28 мая в 21:11 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в жилом доме на ул. Дорожная в с. Колесниково Роменского района. На тушение выехало отделение дежурного караула 14-й государственной пожарно-спасательной части, а также 2 пожарных автомобиля добровольных пожарных команд из сел Перекрестовка и Кашпуры.
О пожаре сообщил водитель, который, проезжая, увидел, что огонь полностью охватил деревянный дом. Прибыв на место происшествия, пожарным удалось локализовать пожар в 22:30, ликвидировать - в 23:18.
Во время разбора обгоревших конструкций были обнаружены тела двух пожилых мужчин. Личные данные погибших устанавливаются.
Допустимая причина - неосторожность при курении.
С начала года на Сумщине в огне погибло 30 человек. Для предотвращения таких случаев спасатели обращаются к гражданам с просьбой быть ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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