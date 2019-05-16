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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:49245

Кто из сумчан сегодня без воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 29 мая.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по ул. Ильинская, 13 сегодня, 29 мая, в 9:00 будет прекращено водоснабжение домов №1 по ул. Героев Чернобыля, №№ 50, 52 по ул. Ярослава Мудрого, №№ 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 по ул. Садовая, №№ 21-40 по ул. Ильинская.

Также из-за проведения аварийно-ремонтных работ по ул. Генерала Чибисова в 9:30 прекращено водоснабжение домов №№ 10-28 по ул. Генерала Чибисова.

После завершения работ подачу воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.

Общество Отключение воды
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