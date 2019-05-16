В центре Сум копы остановили наркомана с кастетом Патрульные обнаружили мужчину, который имел при себе сверток с, вероятно, наркотическим веществом и предмет, похожий на кастет.

Патрулируя улицу Засумская, полицейские роты тактико-оперативного реагирования заметили подозрительного мужчину. Когда гражданин увидел инспекторов, то он засуетился и изменил направление своего движения.

Общаясь с патрульными, 38-летний прохожий нервничал. Во время проведения поверхностной проверки патрульные обнаружили у него сверток с порошкообразным веществом, похожим на амфетамин и предмет, похожий на кастет.

На место происшествия стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.