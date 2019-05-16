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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине три пожарки тушили сарай

28 мая в 19:30 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки в с. Боромля Тростянецкого района.

На тушение направили две сельские пожарные команды - местную и из с. Жигайловка. Дополнительно, преодолев расстояние в 20 км, на место вызова прибыло отделение 24-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра.

Как было установлено, возгорание произошло в деревянном сарае, обмазанном глиной. Усложняло ситуацию то, что в середине хранилась солома и другие горючие материалы. Возникла угроза для расположенного неподалеку жилого дома, который не эксплуатировался.

В 20:12 удалось остановить дальнейшее распространение огня и локализовать возгорание. А в 21:18 пожар полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 3 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 3 человека личного состава и 2 единицы техники местных пожарных команд.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Боромля Пожар Тростянецкий район
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