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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумы встречают киевлян фанерным знаком «I ♥ SUMY»

27 мая сотрудники КП «Зеленстрой» установили знак «I ♥ SUMY» на въезде в город с Роменской трассы.

Липовый Антон

Теперь фанерный знак красуется в районе конечной остановки общественного транспорта на ул. Роменской.

«Глядя на эту надпись, турист сразу поймет, который трэш его ждет в самом городе, если на въезде установлено такое фанерное недоразумение», - прокомментировал главный архитектор области Олег Кривцов.

«Блин, ну как так можно ТУПИТЬ!!! Ну, хоть в одном польском городе можно увидеть подобное??? Ну почему там руководители города сначала ДУМАЮТ, а потом ДЕЛАЮТ!!! А не наоборот!!! Всех руководителей города надо отправлять на какие-нибудь курсы по урбанистике, иначе мне просто скоро стыдно друзей с ЕС приглашать в Сумы будет», - написал в Фейсбуке Ярослав Каранда.

Напомним, памятный знак был установлен перед Днем города в 2017 года в Покровском сквере и вызвал много нареканий в соцсетях за шрифт, при помощи которого была сделана надпись. Особенно сумчане критиковали худую букву «S». Ее увеличили, но на зиму знак, на который было потрачено 80 тыс. грн, убрали. С тех пор он хранился в КП «Зеленстрой»…

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