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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:27406

На Сумщине обнаружили незаконную вырубку леса

Незаконную вырубку обнаружено на территории Кролевецкого агролесхоза.

27 мая государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Сумской области совместно с общественным инспектором по охране окружающей среды Сумской области в ходе рейдовой проверки на территории ГП «Кролевецкий агролесхоз» (вблизи карьера ООО «Кролевецкий завод силикатного кирпича») было выявлено незаконную вырубку неизвестными лицами деревьев породы «сосна обыкновенная» серорастущая в количестве 12 шт.

Специалистами Государственной экологической инспекции в Сумской области о данном факте поставили в известность правоохранительные органы (полицию и прокуратуру Кролевецкого района) и главного лесничего Кролевецкого агролесхоза, однако последний отказался приехать на место выявленного нарушения.

На месте происшествия были проведены замеры пней для дальнейшего проведения расчета нанесенного ущерба. Проводятся следственные действия, сообщает управление госэкоинспекции в Сумской области.

Право Вырубка деревьев Кролевецкий район
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