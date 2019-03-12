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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:56271

16-летний сумчанин, которого судят за изнасилование, гуляет по улицам, несмотря на круглосуточный домашний арест

Обвиняемый в изнасиловании бывший кадет, сидя под круглосуточным домашним арестом, выкладывает сториз о ночных прогулках.

Сегодня в фейсбуке сумчанин Александр Савченко выложил скриншот с инстаграма 16-летнего Владислава Кривошея, которого сейчас судят за изнасилование 23-летней сумчанки.

«РОЗБИТІ ВІКНА" ПРАВОСУДДЯ...

Коли злочинцю указу не має, чому б йому не побавитися десь на просторах міста?

Спочатку суд, з організаційних моментів, а насправді за "домовленістю" робить вільний вихід вбивці двох дівчат, чисто з процесуальних моментів, а потім, у той день, коли батьки загиблих, роблять пікет під судом з вимогою правосуддя, інший виродок, що жорстоко побив, а потім зґвалтував дівчину - робить ось такий камінг-аут, кладе свої причандали на поліцію і ювенальну службу! Бо він - МАЖОР, йому похєр!

Агов, мєнти, ґвалтівник порушує умови цілодобового домашнього арешту!!! Публікує в себе, на сторінці, як він ставиться до правосуддя! І ви цього не помітили? Злочинець гуляє містом!!! Він знущається над Вами і нами!!!

Варто вживати більш радикальних методів! Правосуддя - НЕ ДІЄ!!!

Довідка:

Ґвалтівник - Кривошей Владислав Віталійович. Колишній "кадет" Сумського ліцею "Кадетський корпус" і його "гордість". Вигнаний з ганьбою.

Бабушка-рєшала - Ходак Світлана Ігорівна. Давній бізнес-партнер Віктора Михайловича Федорченко. Недарма, компанія, якою володіє і керує Світлана Ходак, називається іменем компанії, з якої почав свій бізне Федорченко - ПОБУТСЕРВІС. Також їх пов'язують давні інтереси, у тому числі політичні - зокрема партія "Наш край".

Є ще недолуга мамаша!», - написал сумчанин.

Напомним: 8 марта 2019 около 23 часов в г. Сумы девушка возвращалась с работы домой. В одном из переулков близ улицы Троицкой на нее напал неизвестный, ударил ее в лицо и, угрожая физической расправой, изнасиловал. Как оказалось, им был 16-летний юноша, который учится в Сумском кадетском корпусе. Кроме того, он занимается панкратионом так что шансов у девушки не было…

В качестве меры пресечения суд избрал ему круглосуточный домашний арест. Однако, судя по инстаграм сториз обвиняемого, в темное время суток он гуляет на улице в районе Дворца Сумского НПО.

Как сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко, обвиняемого уже предупредили о необходимости соблюдения условий меры пресечения. В противном случае прокуратура будет ходатайствовать перед судом о более жесткой мере пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, прокуратура обратила внимание полиции на необходимость более тщательно контролировать выполнение обвиняемым условий меры пресечения, сообщила Н.Науменко. По ее словам, другие меры реагирования со стороны прокуратуры не предусмотрены. Контролирует условия выполнения условий меры пресечения полиция, пишет Sumy.Today.

Право Владислав Кривошей Изнасилование
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