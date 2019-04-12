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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:07180

Коллекцию почтовых марок пытался вывезти украинец в Россию

Через таможенный пост «Екатериновка» Сумской таможни ГФС гражданин Украины пытался пересечь границу с незадекларированными культурными ценностями - почтовыми марками.

В зону таможенного контроля таможенного поста «Екатериновка» Сумской таможни ГФС в направлении «выезд» с территории Украины пешком следовал украинец. Во время таможенного досмотра его личных вещей в кошельке работники таможни обнаружили восемнадцать почтовых марок, выпущенных до 1991 года.

О наличии этих культурных ценностей гражданин не указал в таможенной декларации и не заявил при устном опросе. Таким образом, он нарушил таможенные правила, предусмотренные статьей 472 Таможенного кодекса Украины. По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Напоминаем, что вывоз за пределы территории Украины знаков почтовой оплаты, выданных до 1991 года, возможно только при наличии соответствующего разрешения.

В соответствии с требованиями п. 9 Инструкции о порядке оформления права на вывоз, временный вывоз культурных ценностей и контроля за их перемещением через государственную границу, - разрешение на вывоз за пределы территории Украины не нужен для знаков почтовой оплаты Украины: почтовых марок и блоков, маркированных почтовых конвертов и маркированных почтовых карточек, выданных после 1991 года, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.

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