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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:17221

В Сумах пересчитали субсидии

Департамент социальной защиты населения Сумского горсовета осуществил перерасчет субсидий на неотапливаемый период с мая 2019 года.

В мае департаментом социальной защиты населения Сумского городского совета был проведен перерасчет субсидии на следующий срок - неотапливаемый период 2019 года.

После определения права субсидия была назначена 26111 домохозяйствам, в том числе и тем, размер назначенной субсидии для которых составляет 0,00 грн (14735).

Субсидия уже не будет отображаться в платежных документах, которые получают субсидианты от организаций - поставщиков услуг.

Для получения информации о размере назначении субсидии граждане могут обращаться в общественную приемную департамента (г. Сумы, ул. Харьковская, 35, каб. 135) с понедельника по четверг с 8-00 до 18-00, в пятницу с 8-00 до 17-00, в субботу - с 8-00 до 13-00 или по месту жительства граждан (г. Сумы, ул. Романа Атаманюка, д. 49А, ул. Ахтырская, д. 11, ул. Интернационалистов, д. 21), прием на которых осуществляется с понедельника по четверг - с 8-00 до 17-15, в пятницу - с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00.

Телефоны «горячих» линий для консультаций: 60-46-04, 60-45-01, 0504078199.

Общество Субсидии
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