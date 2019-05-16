В Тростянце начались археологические раскопки Первую находку археологи уже раскопали в Заречном.

По приглашению Тростянецкого городского совета 28 мая в селе Заречное начали исследовательскую работу научную сотрудники Института археологии Национальной академии наук Украины.

Исследование Заречненского археологического комплекса захоронений эпохи средневековья в первый же день дало результат. Археологи наткнулись на захоронение, которому приблизительно 800 лет. Это скелет женщины примерно 27-летнего возраста. Захоронение было осуществлено в гробу, который по сроку давности не сохранился. Археологи также нашли нательный крестик.

Как рассказал Виталий Жигола, научный сотрудник сотрудники Института археологии НАН Украины, захоронения 11-12 века по христианскому обряду найдено на месте поселения древнерусской культуры.

Археологические раскопки в селе Заречном, которому община решила вернуть историческое название - Боголюбово, продолжаются…