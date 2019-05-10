Сумчан запрошують на фотовиставку немовлят

Агенція промоції «Суми» запрошує відвідати виставку newborn фотографій від Анастасії Козирь «Колиска життя» з 28.05 до 09.06 у Сумській міській галереї.
Офіційне відкриття виставки відбудеться 31.05 о 17.00.
Ці фото 100% подарують вам заряд позитиву та гарного настрою!
Сумчан чекають за адресою: вул.Соборна, 27 з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.
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