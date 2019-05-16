Сумские депутаты решили ремонтировать школу № 4

Со второго раза депутаты проголосовали за поддержку петиции Ярослава Кириченко. Сначала было 20 голосов «за», потом 23 (минимум нужно 22).
В решении сказано, что департамент финансов должен предусмотреть средства в городском бюджете на 2019 год для проведения капитального ремонта школы № 4. Управление капитального строительства должно разработать проектно-сметную документацию.
Напомним: последние полгода городские власти отвечают на все просьбы и обращения, что из-за недобора в бюджете, ничего делаться не будет. Поэтому, вероятно, и капремонт школы № 4, как и строительство ледовой арены, поддержанное депутатами, будет похоронен. А дальше наступит 2020 год, а в решении говорится только о 2019 годе.
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