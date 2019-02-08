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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские воркаутеры отличились в Броварах

25 мая в Броварах состоялся открытый чемпионат Киевской области по Стрит Воркауту.

Воркаутеры с Сумщины не остались без наград.

Виталий Павленко взял два первых места: в дисциплине «воркаут батлы 73+ кг» и «Отжимания на брусьях +24 кг» с результатом 47 повторений.

Владимир Вишневецкий стал первым в дисциплине «Подтягивание на перекладине +16 кг» и вторым в дисциплине «Отжимания на брусьях +24 кг».

Спорт Воркаут
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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