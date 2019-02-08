Сумские воркаутеры отличились в Броварах

Воркаутеры с Сумщины не остались без наград.
Виталий Павленко взял два первых места: в дисциплине «воркаут батлы 73+ кг» и «Отжимания на брусьях +24 кг» с результатом 47 повторений.
Владимир Вишневецкий стал первым в дисциплине «Подтягивание на перекладине +16 кг» и вторым в дисциплине «Отжимания на брусьях +24 кг».
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