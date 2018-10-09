В Сумах перенесли сессию, даже не начав ее Сегодня, 29 мая, в сумах прошло третье планерное заседание 56-ой сессии Сумского горсовета.

Это была еще апрельская сессия, которая растянулась на три заседания из-за того, что депутаты работали только до обеда, а после или не собирались, или заседание сразу закрывалось.

Сегодня же планировалось провести или хотя бы начать и следующую, 57-ю, майскую сессию. Но после обеда пообещал прийти только 21 депутат (для кворума нужно 22), поэтому сессию отложили. Но когда она состоится пока неясно, ведь на следующей неделе у многих политических партий состоятся съезды для выдвижения кандидатов на внеочередные выборы в Верховную Раду. В них будут задействованы и многие депутаты Сумского горсовета. Поэтому сессия переносится на неопределенный пока срок.