В Сумах перенесли сессию, даже не начав ее

Это была еще апрельская сессия, которая растянулась на три заседания из-за того, что депутаты работали только до обеда, а после или не собирались, или заседание сразу закрывалось.
Сегодня же планировалось провести или хотя бы начать и следующую, 57-ю, майскую сессию. Но после обеда пообещал прийти только 21 депутат (для кворума нужно 22), поэтому сессию отложили. Но когда она состоится пока неясно, ведь на следующей неделе у многих политических партий состоятся съезды для выдвижения кандидатов на внеочередные выборы в Верховную Раду. В них будут задействованы и многие депутаты Сумского горсовета. Поэтому сессия переносится на неопределенный пока срок.
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