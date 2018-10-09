Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:15399

В Сумах перенесли сессию, даже не начав ее

Сегодня, 29 мая, в сумах прошло третье планерное заседание 56-ой сессии Сумского горсовета.

Это была еще апрельская сессия, которая растянулась на три заседания из-за того, что депутаты работали только до обеда, а после или не собирались, или заседание сразу закрывалось.

Сегодня же планировалось провести или хотя бы начать и следующую, 57-ю, майскую сессию. Но после обеда пообещал прийти только 21 депутат (для кворума нужно 22), поэтому сессию отложили. Но когда она состоится пока неясно, ведь на следующей неделе у многих политических партий состоятся съезды для выдвижения кандидатов на внеочередные выборы в Верховную Раду. В них будут задействованы и многие депутаты Сумского горсовета. Поэтому сессия переносится на неопределенный пока срок.

Политика Сессия горсовета
view counter

По тематике

Мэр Сум перенес сессию из-за техническим проблем с системой «Рада»
15.05.2019 12:06

Мэр Сум перенес сессию из-за техническим проблем с системой «Рада»

После двух часов работы в ручном режиме мэр Сум Александр Лысенко предложил продолжить работу через две недели....

После обеда депутаты Сумского горсовета не смогли собраться
27.03.2019 14:09

После обеда депутаты Сумского горсовета не смогли собраться

Сегодня, 27 марта, проходило первое пленарное заседание очередной сессии Сумского горсовета....

27.12.2018 13:34

Сумские депутаты приняли обращение по поводу выведения из города областных предприятий

Сегодня, 27 декабря, на сессии Сумского горсовета рассмотрели проект решения «Об обращении к Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Генеральной прокуратуре...

В Сумах сессия горсовета началась без системы «Рада» (трансляция)
27.12.2018 12:33

В Сумах сессия горсовета началась без системы «Рада» (трансляция)

Сегодня, 27 декабря, в Сумах проходит внеочередная сессия Сумского горсовета....

09.10.2018 13:34

Мэр Сум неожиданно созвал внеочередную земельную сессию горсовета

10 октября состоится внеочередная сессия Сумского городского совета....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Ричард прощается» Уэйн Робертс (США, 2019)
«Ричард прощается» Уэйн Робертс (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:4518:0022:30
«Ядовитая роза» Франческо Синкуемани (США, Италия, 2019)
«Ядовитая роза» Франческо Синкуемани (США, Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:0020:45
«Сделано в Италии» Лучано Лигабуэ (Италия, 2019)
«Сделано в Италии» Лучано Лигабуэ (Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:00
«Гори, гори ясно» Дэвид Яровески (США, 2019)
«Гори, гори ясно» Дэвид Яровески (США, 2019)
Кино Дружба
19-35 - 70 грн.
«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
Кино Космос
12:00—50 грн. 16:00—50 грн. 18:20—55 грн.
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
Кино Космос
20:40—55 грн.
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
Кино Космос
10:20—45 грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.