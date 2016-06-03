Сумчан запрошують на сімейний пікнік «Кольоровий світ»

Хай літо почнеться яскраво!!!
- Сімейні естафети
- Анімаційно-розважальна програма для дітей «Тачки», танці, ігри, вікторини по правилам дорожнього руху
- Ігрова програма для дітей «Буль-бабашки»
- Особливі спортивні змагання для тат
- Тест-драйви автомобілей SCODA
- Забарвлення автомобіля
- Конкурс дитячого малюнку
- Шоу мильних бульбашок «WOW»
- Ростові ляльки, майстер-класи, аквагрим та блиск-тату
- Холі-салют
Приходь з усією родиною, кличуть організатори.
30 травня відбудеться святковий захід для осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей учасників антитерористичної операції «Свято великої родини», присвячений Міжнародному дню...
Загальноміські заходи на відзначення Міжнародного дня захисту дітей....
1 июня именины празднуют: Матвей, Александр, Анастасия, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Игнатий, Корнилий, Максим, Митрофан, Михаил, Николай, Павел, Сергей....
1 июня в Сумах по случаю проведения Дня защиты детей на базе детского парка «Сказка» состоялся фестиваль «Сумы - город...
4 июня в детском парке «Сказка» состоится праздничная программа, посвященная Дню защиты детей....