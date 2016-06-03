Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:01264

Сумчан запрошують на сімейний пікнік «Кольоровий світ»

1 червня у міському парку ім. Кожедуба відбудеться сімейний пікнік «Кольоровий світ».

Хай літо почнеться яскраво!!!

- Сімейні естафети

- Анімаційно-розважальна програма для дітей «Тачки», танці, ігри, вікторини по правилам дорожнього руху

- Ігрова програма для дітей «Буль-бабашки»

- Особливі спортивні змагання для тат

- Тест-драйви автомобілей SCODA

- Забарвлення автомобіля

- Конкурс дитячого малюнку

- Шоу мильних бульбашок «WOW»

- Ростові ляльки, майстер-класи, аквагрим та блиск-тату

- Холі-салют

Приходь з усією родиною, кличуть організатори.

Досуг День защиты детей
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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