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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:49167

Участковые изъяли у шосткинца оружие, патроны и наркотики

В рамках операции «Оружие и взрывчатка» полицейские нашли во дворе у 47-летнего мужчины револьвер, патроны к нему, посев конопли и готовое к употреблению сухое наркотическое зелье.

В ходе оперативно-профилактической отработки в поле зрения местных участковых офицеров полиции попал 47-летний житель райцентра, который имел ранее проблемы с законом. В домовладении последнего правоохранители провели санкционированный обыск, во время которого обнаружили и изъяли револьвер, патроны к нему, насаждения конопли и пакет с сухой измельченной веществом, похожим на марихуану.

Сам мужчина объясняет, что оружие нашел, а наркотики выращивал и хранил исключительно для собственного потребления.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 309 (незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта), ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами), сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики Оружие Шостка
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