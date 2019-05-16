Погоня за модой привела 17-летнюю студентку к криминалу Семнадцатилетняя студентка соблазнилась на джинсовые шортики. Оправдывая перед полицейскими свой поступок, призналась, что на кражу его подговорили... подруги.

О краже одежды в дежурную часть Путивльского отделения полиции сообщила продавец магазина. Она заподозрила, что одна из посетительниц вернула на витрину не все вещи, которые брала с собой в примерочную кабинку, поэтому и обратилась в полицию за помощью.

Правоохранители, которые прибыли на вызов, выяснили, что посетительницы - несовершеннолетние девушки-студентки. Пока другие осматривали товар и выбирали вещи, одна из них взяла несколько джинсовых шортиков и пошла в примерочную. Там девушка положила понравившуюся вещь в свою сумочку, а все остальные вернула.

Сами полицейские были неприятно поражены поведением 17-летней девушки - студентка не только решилась на преступление, но и вызывающе себя вела. О своем поступке не жалела, только призналась, что на кражу его подговорили ее же подруги.

По факту правонарушения открытое уголовное производство по ч. 1 ст.185 Уголовного Кодекса Украины «Кража». Теперь судьбу несовершеннолетнего любительницы модной одежды решит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.