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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:41152

Погоня за модой привела 17-летнюю студентку к криминалу

Семнадцатилетняя студентка соблазнилась на джинсовые шортики. Оправдывая перед полицейскими свой поступок, призналась, что на кражу его подговорили... подруги.

О краже одежды в дежурную часть Путивльского отделения полиции сообщила продавец магазина. Она заподозрила, что одна из посетительниц вернула на витрину не все вещи, которые брала с собой в примерочную кабинку, поэтому и обратилась в полицию за помощью.

Правоохранители, которые прибыли на вызов, выяснили, что посетительницы - несовершеннолетние девушки-студентки. Пока другие осматривали товар и выбирали вещи, одна из них взяла несколько джинсовых шортиков и пошла в примерочную. Там девушка положила понравившуюся вещь в свою сумочку, а все остальные вернула.

Сами полицейские были неприятно поражены поведением 17-летней девушки - студентка не только решилась на преступление, но и вызывающе себя вела. О своем поступке не жалела, только призналась, что на кражу его подговорили ее же подруги.

По факту правонарушения открытое уголовное производство по ч. 1 ст.185 Уголовного Кодекса Украины «Кража». Теперь судьбу несовершеннолетнего любительницы модной одежды решит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Путивль
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